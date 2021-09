Pres. Udinese: “Spalletti a Udine è rimasto nel cuore di tutti ma ora spero di fargli un dispetto”

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. I bianconeri saranno i prossimi avversari del Napoli in campionato:

“I sediolini della Dacia Arena danno una grande visione ottica. Dazn? spero si riesca a trovare una soluzione per la trasmissione delle partite che non causi problemi agli utenti”.

“Siamo contenti che Gotti stia continuando ad allenare. Sta contribuendo alla crescita dei giovani, quest’anno abbiamo cinque gioielli in squadra ma non vi dirò i nomi nè chi può essere il prossimo talento dopo De Paul. Non dimentichiamo che anche le cessioni, soprattutto quelle di Barak e Lasagna ci hanno fatto crescere”.

Su Spalletti “E’ stato un allenatore dell’Udinese ed è anche un mio caro amico. E’ rimasto nel cuore di tutti qui ma lunedì spero di fargli un dispetto”.