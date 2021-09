Mazzarri arriva a Cagliari: “Sono contento, poche parole e molti fatti”

“Sono contento di tornare in Sardegna, ci vengo da trent’anni e sono sempre stato bene. Anche quei quattro mesi quando ero molto giovane sono stati bellissimi. Per me ci dovranno essere poche parole e molti fatti“. Queste sono le prime parole di Walter Mazzarri da allenatore del Cagliari all’arrivo all’aeroporto di Elmas, raccolte da ANSA. Il tecnico toscano torna in Serie A e lo fa con i sardi, con i quali cercherà una salvezza da raggiungere il prima possibile. Primo allenamento nel pomeriggio.