Lazio, Sarri: “Squalifica di due giornate? Procederò per vie legali”

Dopo aver rimediato una squalifica di due giornate a seguito dello scontro con alcuni tesserati del Milan, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, annunciando che procederà per via legale. Le sue parole:

“Non mi aspettavo di ricevere due giornate di squalifica. Inizialmente avevo preso una giornata per atteggiamento minaccioso, poi nel sottopassaggio ho guadagnato la seconda perché ho detto all’arbitro ‘hai permesso che un ragazzino mi prendesse per il culo’. Hanno messo a verbale che io ho detto due bestemmie, ma ho dei testimoni e ho avvisato i miei legali. Avrò una possibilità su un milione ma voglio procedere per vie legali”.