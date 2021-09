L’edizione odierna di La Repubblica si è soffermata sulle ultime news del Napoli, in vista della trasferta europea di Leicester. Infatti secondo il quotidiano, nonostante Insigne e Mario Rui siano vittime di acciacchi post-Juventus, pare che possano recuperare in extremis per la panchina in Inghilterra. La decisione spetterà a Spalletti, ma si fara di tutto per recuperarli, però occorre essere cauti, considerando anche le trasferte ravvicinate di Udine e Genova