L’edizione odierna di Il Mattino ha rilasciato importanti dichiarazioni sul fronte riguardante il rinnovo di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano, nonostante il contratto in scadenza a giugno la trattativa non è ancora decollata. Prima del match contro la Juventus c’è stato un incontro tra ADL e Vincenzo Pisacane, agente del calciatore. Il patron azzurro ha dato segnali di disgelo e attende solo il momento opportuno per trattare. Quel che è certo però che la telenovela sarà ancora lunga.