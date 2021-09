Il Mattino – Inghilterra terra nefasta per il Napoli, quasi sempre sconfitto negli ultimi precedenti

L’edizione odierna de Il Mattino ha rilasciato un pezzo in cui si parla di tutti i precedenti in trasferta tra Napoli e squadre inglesi. Il quotidiano fa sapere che le trasferte d’oltremanica sono sempre state indigeste per il Napoli. Negli ultimi anni il Napoli ha giocato varie volte contro squadre inglesi in trasferta, uscendone quasi sempre sconfitto, ad eccezione del 1-1 di Anfield contro il Liverpool nella Champions League 2019\20. L’ultima vittoria in Inghilterra risale al 1970, quando gli azzurri batterono in fuori casa lo Swindon Town 2-0 nella coppa Anglo-Italiana