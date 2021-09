Europa League, il risultato finale di Spartak Mosca-Legia Varsavia

Alle 16:30 è andata in scena la prima gara relativa ai gironi di Europa League, quella tra Spartak Mosca e Legia Varsavia. Partita che riguarda molto da vicino il Napoli, visto che queste due squadre figurano nel suo girone. Al termine del match, gli ospiti si sono imposti per 0-1 grazie ad una rete, quasi insperata, arrivata al minuto numero 91 di Kastrati. Polacchi che, quindi, salgolo a quota 3 punti, mentre i russi restano a 0. Domani la sfida tra Leicester e Napoli completerà la prima giornata del girone C.