De Fanti: ”Non qualificarsi sarebbe un fallimento totale”

A Radio Marte è intervenuto l’agente Roberto De Fanti che ha parlato della partita di domani sera tra Leicester e Napoli. Ecco quanto detto:

”Il Leicester è una squadra forte, con un allenatore nel pieno della sua maturità come Brendan Rodgers. Ha ottimi giocatori come Vardy, Iheanacho e Tielemans. Anche il Napoli ha un ottimo allenatore come Spalletti, che ha dalla sua molta esperienza internazionale. Sarà una bella partita da vedere. Non sarà decisiva a livello di qualificazione per il turno successivo. Sono le due squadre favorite, una loro eliminazione ai gironi sarebbe un fallimento totale, specie per il Napoli”.