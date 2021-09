CorrMezz – Spalletti pronto a giocarsi tutte le partite con lo stesso spirito

Luciano Spalletti è sembrato fin dall’inizio entusiasta della rosa azzurra.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, il nuovo tecnico azzurro si giocherà ogni competizione come se fosse la più importante. Zero alibi per il turnover e i cambi in panchina, non sarà un problema contare sui calciatori azzurri: tanti sono i ruoli coperti che potrebbero fornire rotazioni al Napoli durante la stagione. Europa League e Coppa Italia dovranno camminare allo stesso passo del campionato.

Le premesse sono buone e questo inizio fa decisamente ben sperare.