Champions League, perde l’Inter: Rodrygo gela San Siro all’89’

Finisce il match a San Siro, perde l’Inter: Rodrygo gela i tifosi interisti all’89‘. Il match termina 0-1 per il Real Madrid.

Primo tempo caratterizzato da tante occasioni, soprattutto a tinte nerazzurre: sono diverse le palle gol create da Deko, Lautaro e un tiro di Brozovic.

Secondo tempo meno spettacolare del primo. L’occasione migliore per i nerazzurri è sempre di Dzeko: il bosniaco si coordina e colpisce di testa, Courtois salva. Il gol ospite arriva all’89’ con Rodrygo: Valverde imbecca per Camavinga, pallone in area per il numero 21 che non sbaglia.

L’attuale classifica del gruppo D vede Real a pari punti con lo Sheriff, che ha vinto clamorosamente contro lo Shakhtar. Inter a 0 punti.