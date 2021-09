CdM – Risolta il problema per Ospina, Osimhen e Koulibaly, previsto un ulteriore tampone in Inghilterra

Per il Napoli è iniziato l’avvicinamento alla super sfida di Europa League contro il Leicester. Ci saranno anche i tre nazionali a rischio per le restrizioni covid-19. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, pare che si sia risolta la questione relativa alla mancata partecipazione al match di Koulibaly, Osimhen ed Ospina. Infatti i tre azzurri seguiranno un percorso ad hoc, che prevede un ulteriore tampone da fare a Leicester, oltre a quello che faranno prima della partenza per l’Inghilterra. Ciò agevolato dalla norma che esclude la quarantena di 10 giorni per gli sportivi che partecipano a competizioni di alto livello