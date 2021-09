VIDEO – Dal 2018 al 2021, Koulibaly abbatte di nuovo la Juventus: il post del Napoli sui social

La vittoria del Napoli contro la Juventus ha letteralmente fatto impazzire i tifosi partenopei in tutto il mondo. Arrivata nei minuti finali grazie alla rete di Koulibaly, a molti ha ricordato il meraviglioso match dell’aprile del 2018! In quell’occasione, il difensore senegalese staccò di testa mettendo alle spalle il goal del definitivo 1-0 per il Napoli. Questa volta c’è voluta la complicità di un paio di calciatori della Juventus ma il risultato è sempre lo stesso. Pallone in rete e vittoria per gli azzurri.

La SSC Napoli, attraverso i social, ha pubblicato il video del parallelismo tra i due goal. Due momenti emozionanti che, irrimediabilmente, hanno fatto e faranno la storia di questa squadra. Di seguito il post in questione.