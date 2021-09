Francesco Vaia, direttore dell’ ospedale Spallanzani di Roma è intervenuto Radio Punto Nuovo Show:

“Giovedì farò una conferenza per dire come riaprirà definitivamente l’Italia. I vaccini stanno funzionando, lo dicono i numeri che dicono la verità. Il processo sarà graduale anche perchè il problema è gestire gli afflussi e i deflussi, non la percentuale della capienza dello stadio. Quando sarà risolto, gli impianti non avranno più limiti di capienza.”