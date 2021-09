Sportitalia – Juan Jesus potrebbe partire titolare col Leicester: le ultime sulla formazione del Napoli!

Il noto giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare le ultime sulla formazione degli azzurri che, giovedì, affronterà il Leicester. Queste le sue parole: “Insigne e Mario Rui potrebbero essere preservati in vista dell’Udinese. I due sono abbastanza affaticati e potrebbero addirittura non prendere parte alla trasferta inglese. Al loro posto pronto Juan Jesus, esordio da titolare, e Lozano. Mi aspetto di vedere un serrato ballottaggio tra Osimhen e Petagna fino all’ultimo momento. Ounas prenderà il posto di Politano! A centrocampo, invece, confermata la coppia Fabian-Anguissa”.