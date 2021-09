Sky, Uefa – Osimhen, Rrahmani e Ospina partiranno per Leicester: le ultime

Secondo quanto riportato dall’ultima edizione di Sky Sport, filtra ottimismo da Castel Volturno circa la possibilità di far partire Osimhen, Ospina e Rrahmani per la trasferta in Inghilterra. La Uefa, nelle ultime ore, pare aver rassicurato gli azzurri! Si aspetta solo l’ok definitivo che però, ormai, sembra essere solo una formalità.

I tre calciatori azzurri però, vista la provenienza da paesi considerati dall’Inghilterra a rischio, faranno un ulteriore tampone una volta arrivati a Leicester. Gli altri calciatori del Napoli hanno già fatto il test quest’oggi e tutti hanno dato esito negativo.