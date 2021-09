Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha dato le ultime novità sull’infortunio di Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per Insigne si tratta solamente di una botta al ginocchio e adesso il calciatore è come se fosse il medico di sé stesso. Domani farà una sorta di provino per capire come sta, poiché sarebbe importante averlo a Leicester in una sfida molto delicata”.