Mancano due giorni all’esordio in Europa League di Spalletti sulla panchina del Napoli. Ad attenderlo sarà il corazzato Leicester che vuole stupire dinanzi al proprio pubblico. Una sfida di alto profilo per gli azzurri che non hanno paura dell’avversario e strappare un grande risultato. Questo è quanto filtrato da Castelvolturno e riportato da Sky Sport.