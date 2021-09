Salvione: ” Leicester squadra molto ostica. Ounas può spaccare le partite.”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione rilasciando alcune dichiarazioni sul primo impegno europeo dei partenopei contro il Leicester:

“Il Leicester è una squadra che è cresciuta tanto dal post Ranieri, diventando di fatto una delle big six del campionato. Inoltre si dovrà contare anche sul fattore stadio che è a favore degli inglesi. E’ pur sempre una partita dei gironi, quindi si fanno dei calcoli diversi rispetto ad una partita secca.“

“Le defezioni sicuramente peseranno ma possiamo contare su ottimi rincalzi come Adam Ounas. E’ un ragazzo in grado di fare la differenza e non mi sorprenderebbe un suo impiego dal primo minuto questo giovedì.”