Non è la prima volta che il Napoli affronta una squadra inglese: giovedì contro il Leicester sarà la diciannovesima partita disputata in competizioni UEFA. Seppur il bilancio sia estremamente positivo in casa- 6 vittorie e 3 pareggi- non lo è in trasferta. Gli azzurri hanno solo pareggiato 3 volte in 9 sfide nella terra d’Albione, di cui una contro il Liverpool ad Anfield durante la Champions League 2019/20. La sfida al Leicester City Stadium potrà interrompere questa striscia negativa?