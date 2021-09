Manca poco all’ingresso in campo delle due squadre, Villarreal e Atalanta sono pronte all’esordio in Champions League, nella gara valida per la 1ª giornata della fase a gironi. La squadra di Gasperini affronta i campioni dell’Europa League:

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Torres, Albiol, Pedraza; Pino, Parejo, Capoue, Trigueros; Dia, G. Moreno. All.: Emery.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini.