Il Napoli continua a far fronte a diversi problemi fisici. Agli sgoccioli del primo tempo della partita con la Juventus, Mario Rui ha subito una distorsione alla caviglia sinistra.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, oggi sono previsti esami strumentali per delineare i tempi di recupero anche se le condizioni sembrano in miglioramento. La presenza del terzino portoghese è in dubbio per giovedì, dove probabilmente sarà sostituito da uno tra Juan Jesus e Malcuit.