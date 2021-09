Benetti: “Vardy è un animale da gara, per il Napoli sarà difficile affrontarlo”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Paolo Benetti, storico vice di Claudio Ranieri:

“Calcisticamente è stata un’annata fantastica. Ancora adesso, quando rivedo i gol, penso che abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma ce la siamo meritata. In un campionato dove c’erano squadre nettamente più forte di noi. Kante arrivava dal campionato francese ma non si sapeva fosse così forte, così come altri tipo Mahrez..”.

Negli ultimi 4-5 anni si sono sempre ripetuti a buonissimi livelli. Il Leicester arriva quasi sempre a sfiorare la Champions: è un altro miracolo. Rispetto alla nostra annata fantastica si sono sempre rinforzati. Stanno facendo un lavoro eccelso rimanendo a quei livelli. In un campionato come quello inglese dove ci sono tante squadre attrezzatissime, ogni anno fanno un miracolo...”.

Vardy non ha bisogno di presentazioni: è un animale da gara, delle volte non si nota in allenamento, ma è un nervoso, un agonista, un attaccabrighe con senso del gol e velocità. Penso sia tra gli attaccanti più ostici da affrontare. Schmeichel è tra i primi dieci portieri al mondo. Albrighton è un buonissimo giocatore, oltre ad essere un uomo squadra. Il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, perché si fa trovare pronto e con una grande tecnica...”.