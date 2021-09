Baldini:” Allegri ha sbagliato, discussione nata per la sconfitta. Presidenti e dirigenti stanno rovinando il calcio moderno”

Silvio Baldini, ex allenatore di Palermo e Carrarese, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante il programma Radio Punto Nuovo Show:

“Sono cose che capitano. Mi dispiace sia nata quest’incomprensione tra loro. Secondo me Allegri ha un po’ esagerato. Spalletti è una persona alla mano, che si presta. Sono sicuro che prima della partita lo avrà accolto facendo battute, cercando di stemperare. Dispiace che alla fine sia nata questa diatriba per il risultato che non ha premiato la Juve.

Il Napoli ha iniziato con il piede sull’acceleratore. Spalletti è preparato, poi è una persona cordiale e che merita tutto il bene possibile.

Il calcio purtroppo è fatto dai dirigenti e dai presidenti. I secondi mettono i soldi, i primi sono attorno per mangiare i soldi. Chi ci lavora dovrebbe investirli ma non lo fanno, cercano di mangiare il più possibile. Poi quando i risultati non ci sono l’anello più debole è l’allenatore e non importa se ha fatto una bella partita, se sta allenando bene. E cambiano perché la piazza rumoreggia, i giornalisti devono vendere e ci mettono anche enfasi. Questi qui che vogliono mangiare non vogliono essere disturbati e appena arrivano i problemi la prima soluzione è quella di esonerare l’allenatore.

Questa è una categoria debole, perché non è una categoria: ognuno gufa l’altro, spera faccia male per poter andare a lavorare. Quindi con tutti gli allenatori a spasso è un giochino molto semplice”