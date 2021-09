Secondo quanto riportato da Martyn Ziegler, giornalista per il The Times, il governo inglese sta lavorando per modificare la legge: in questo modo i giocatori delle squadre delle competizioni UEFA per club possono essere esenti dalla quarantena anche se sono stati in un paese della lista rossa.

Una notizia che può far ben sperare il Napoli in vista della sfida di giovedì contro il Leicester: Spalletti potrebbe così schierare Ospina, Osimhen e Koulibaly.