Repubblica – Niente squalifica per Koulibaly: ci sarà giovedì sera

Kalidou Koulibaly sarà disponibile contro il Leicester giovedì sera.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il difensore azzurro potrà prendere parte alla trasferta: il nuovo regolamento prevede che tutti i provvedimenti presi durante la passata stagione non abbiano validità per la prossima, ovvero quella attuale. Con il termine della stagione, difatti, terminano anche le sanzioni nei confronti dei giocatori. Teoricamente il gigante senegalese avrebbe dovuto saltare la partita a causa di una somma di ammonizioni nelle ultime partite di Europa League contro il Granada; sarà schierabile normalmente al King Power Stadium nel primo grande confronto tra le due favorite del girone.

Presumibilmente sarà lui a comandare la difesa azzurra con Rrahmani.