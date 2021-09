Plastino: “Spalletti è un grande ma ha un difetto. Scudetto? Vi dico la mia”

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto in diretta a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà Show, dove ha parlato della lotta scudetto.

“Mi aspettavo questa vittoria del Milan, mentre la Lazio non si aspettava la prepotenza dei rossoneri. Napoli? Spalletti è un grande ma la polemica lo fa impazzire. Non ne può fare a meno. Milan e Napoli li metto sullo stesso piano. Gattuso aveva preparato il Napoli, e Spalletti ha trovato una buona squadra. Sarà un duello fino alla fine. La Roma? Ha meritato di vincere, ma se avesse vinto il Sassuolo non avrebbe rubato nulla”.