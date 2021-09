Petagna: “A Leicester per i 3 punti! Ho un messaggio per i tifosi”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Con la Juventus abbiamo passato una serata magica, ci chiedevano tutti di vincere. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e di aver preparato bene la partita, cosa in cui Spalletti è molto bravo, Questo deve darci una grande carica. Il mister ci fa esprimere al top, ci trasmette serenità e ci fa rendere al meglio. Siamo una grande squadra, lo abbiamo dimostrato anche la scorsa stagione, dove però ci è mancato qualcosa a livello caratteriale. Lacune che abbiamo colmato con le vittorie in questa stagione con Venezia, Genoa e Juve. Ci siamo per lo scudetto, non dobbiamo nasconderci. Il campionato è lungo, dobbiamo lottare. Non ci sono padroni, possiamo puntare a fare qualcosa di bello”.

“Ero convinto di voler restare al Napoli, era quello che volevo per giocarmi le mie carte. Spero di dare il mio contributo. Aspettiamo di recuperare Demme, Lobotka, Mertens, dei calciatori fondamentali. Con il Leicester sarà una partita difficile ma molto importante. L’Europa League quest’anno è diversa perché passa solo la prima. Dobbiamo vincere. Anguissa? È forte, lo ha dimostrato dal primo giorno. Ha fisico e qualità, ci darà una grossa mano”.

“Dobbiamo mantenere la calma però conservando il sorriso e la voglia di migliorarci. Con Spalletti possiamo raggiungere risultati importanti. Col Genoa avevo grande voglia di segnare, l’anno scorso avevo fatto l’ultima partita a febbraio. Non segnavo da tempo, volevo dare una dimostrazione. Ho un fisico per il quale ho bisogno di giocare, spero di poter trovare il mio spazio. Messaggio per i tifosi? Sarò con te e tu non devi mollare! Forza Napoli sempre!”