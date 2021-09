Marolda: “Spalletti è un allenatore che ha il coraggio di fare i cambi”

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta alla trasmissione Il Bello Del Calcio, in onda su Canale 8, dove ha parlato del Napoli di Spalletti, in particolare dell’ingresso in campo di Adam Ounas, senza farsi mancare delle frecciatine a Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso.

“Luciano Spalletti ha cambiato una cosa al Napoli rispetto alle ultime stagioni. Se prima di lui c’era chi perdeva gli scudetti in albergo o chi era in grado solo di urlare, ora il nuovo mister ha il coraggio di fare i cambi.