Maggio: “Vincere con la Juventus fa sempre piacere”

Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della vittoria dei partenopei sulla Juventus.

“Quando si batte la Juventus l’entusiasmo non manca mai, non stiamo parlando della partita dell’anno, ma poco ci manca. Si vive una settimana bellissima, porta stimoli e fa piacere. Ti permette di preparare la sfida di giovedì con una serenità maggiore. Al Napoli nel primo tempo è mancata la continuità, ma nel secondo tempo ha cambiato ritmo e non ha mai mollato, portando a casa una vittoria importante”.