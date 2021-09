Maggio: “Vi racconto cosa è successo nell’albergo di Firenze”

Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della vittoria dei partenopei sulla Juventus.

“Quando si batte la Juventus l’entusiasmo non manca mai, non stiamo parlando della partita dell’anno, ma poco ci manca. Si vive una settimana bellissima, porta stimoli e fa piacere. Ti permette di preparare la sfida di giovedì con una serenità maggiore. Al Napoli nel primo tempo è mancata la continuità, ma nel secondo tempo ha cambiato ritmo e non ha mai mollato, portando a casa una vittoria importante”.

“Cosa avvenne nell’albergo di Firenze? La vittoria con la Juve ci aveva fatto sperare. Poi sappiamo tutti quel che è successo. Quella serata ci diede qualcosa in più. Una decina di noi guardava Inter-Juventus. Ti viene rammarico dopo una sfida finita in quel modo, poi la reazione dipende dal singolo. Io ero più sereno, mentre Insigne era più arrabbiato e deluso. Reina ci disse che non avremmo dovuto vedere la partita. Si è trattato di una serata un po’ movimentata, tutti pensavamo di vedere l’espulsione di Pjanic”.