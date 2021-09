Incredibile a Roma, rubata la macchina dei genitori di Villar!

I genitori di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, hanno avuto una bruttissima sorpresa in mattinata: la loro macchina è stata rubata. Il giocatore spagnolo ha anche postato, molto amareggiato, una annuncio sui social: “Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hano rubato la macchina (Fiat 500 Abarth, bianca, targa 5519 JXY) dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia. Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in España purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa… Grazie!”

