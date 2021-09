Il Mattino – Lobotka verso l’indisponibilità per il Leicester

Stanislav Lobotka sarà indisponibile contro il Leicester.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il centrocampista ha riportato un infortunio con la Slovacchia e dovrebbe ritornare a disposizione di mister Spalletti contro l’Udinese nel match di chiusura della quarta giornata di Serie A. Era in buon momento di forma, tuttavia, l’ex Celta Viga: ci si augura che le buone prestazioni viste contro Venezia e Genoa non siano solo un ricordo dopo lo stop forzato.

Con il rientro di Demme previsto a metà ottobre, ad ogni modo, con il ritorno dello slovacco sarà un centrocampo quasi al completo per assicurare centimetri e rotazioni al Napoli.