Idasiak, l’agente: “Hubert era arrabbiato dopo la gara con il Benevento! Titolare con il Leicester? Vi spiego”

Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak, è intervenuto in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo assistito e di un suo possibile esordio in Europa League. Le sue parole:

“Sarebbe un debutto incredibile se dovesse giocare a Leicester, un’occasione per confermarsi dopo aver fatto bene in Primavera. Sono due mondi diversi, ma Hubert può far bene a prescindere. Dopo Benevento era arrabbiato, per lui era la prima volta al Maradona e non ha avuto modo di dimostrare di che pasta è fatto. Hubert è un ragazzo freddo, non subisce grosse pressioni se non quelle normali: un giocatore che si ritrova da titolare con compagni di squadra che fino ad oggi ha sempre visto dagli spalti”.

“In questi giorni si allenato in maniera più intensa per farsi trovare pronto, ma ci sono spiragli per il Napoli per far giocare Ospina ed Osimhen. Idasiak cerca di carpire dall’esperienza di Meret ed Ospina, dai gesti tecnici e delle piccolezze che fanno la differenza. i due portieri azzurri sono molto vicini a lui, che ormai sono un paio d’anni che bazzica in prima squadra”.