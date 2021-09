Dainelli: “Il Napoli di Spalletti può lottare per il titolo”

Dario Dainelli, ex calciatore, è intervenuto durante la presentazione dei vini prodotti dell’ex compagno Sebastien Frey, dove ha parlato tra i tanti argomenti anche del Napoli e delle sue possibilità in chiave scudetto.



“Spero che il Napoli di Spalletti possa stare fino alla fine in alto e poi chissà. Non ce n’è una superiore alle altre, ci sono più squadre che possono ambire. Il Napoli ha una base solida creata negli anni e penso che insieme a Roma, Inter, Juve e Milan abbia la possibilità di poter lottare per il titolo”.