CorrSport – Cinque azzurri saranno ancora indisponibili

Cinque calciatori azzurri saranno ancora lontani dal campo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, i diretti interessati sarebbero i seguenti: Meret, Ghoulam, Mertens, Demme e Lobotka. Non è facile prevedere quando potranno ricongiungersi con il gruppo, ma probabilmente alcuni potrebbero essere convocati per la sfida contro il Cagliari del 26 settembre al Maradona. Demme non ci sarà prima di metà ottobre, cauto ottimismo invece per Meret e Ghoulam.

Ci si augura che la rosa possa essere tutta al completo per il periodo tra settembre ed ottobre.