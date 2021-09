Corbo: “Insigne e il Napoli si sono riavvicinati, il capitano si è comportato in maniera eccellente”

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli e della Serie A. Le sue parole:

SUL RINNOVO DI INSIGNE – “Le parti si sono riavvicinate. C’è stato un chiarimento perché erano successe cose un po’ antipatiche, come la rivolta del 5 novembre con Insigne protagonista, la minaccia delle multe, il pomeriggio prima della gara contro il Verona. Per tutta l’estate i giornalisti hanno annunciato l’incontro tra le parti a Castel Di Sangro, ma quello non era il ring adatto. L’incontro andava rinviato a maggiore serenità e riservatezza, anche per rispetto di Insigne che si è comportato in maniera eccellente. Lui e il suo non hanno detto una parola, mai fatte uscite fuori luogo. Questo gli fa onore”.

SUL CALCIO ITALIANO – “Sto assistendo a un’euforia estrema, il campionato si è impoverito perdendo Ronaldo, Lukaku e altri. Gli effetti si sono visti anche sul mercato, bisognava approfittare e cercare 2-3 colpi decisivi: il Napoli lo ha fatto comprando Anguissa. Serviva il salto di qualità per vincere Scudetto, questo non è stato fatto”.

SULLA FASCIA SINISTRA – La squadra è da completare a sinistra: Mario Rui era affaticato e non è potuto uscire per mancanza di alternative. Ghoulam sta facendo enormi passi avanti, spero che torni al suo posto e dia il suo contributo perché finché era in campo abbiamo visto il miglior terzino sinistro d’Europa. Speriamo di non pentirci di qualche spicciolo non speso”.