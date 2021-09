Conceição, ct Camerun: “Si è perfettamente calato nell’ambiente napoletano, come si è visto con la Juve”

Toni Conceição, commissario tecnico del Camerun, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del nuovo centrocampista azzurro Frank Anguissa. Le sue parole:

“Si è perfettamente calato nell’ambiente napoletano. Si è già visto contro la Juve, è un centrocampista che può giocare nei due sistemi di gioco. Non appena si adatterà potrà dare ancora un contributo maggiore al Napoli. Una sua caratteristica è quella di essere duttile in quasi tutti i moduli: 4-2-3-1, 4-4-2 e 4-3-3, oltre ad essere fisico, recupera tanti palloni, fa movimenti, può suggerire tanti assist. Potrebbe provare a tirare di più per segnare qualche gol in più”.