Giancarlo Camolese, ex calciatore, ha parlato a Tmw Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto. Tra i temi trattati, si è parlato anche della possibilità della vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

“Il Napoli ha un allenatore molto esperto come Spalletti che sta continuando il lavoro di Gattuso, con la differenza di un Osimhen in più. Il Napoli proverà a lottare fino in fondo per la vittoria del campionato; al completo se la gioca con chiunque”.