Alvino: “Spero che il Napoli e tutte le altre squadre che devono affrontare le inglesi possano schierare i propri giocatori”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per paralre della prossima sfida del Napoli contro il Leicester. Le sue parole:

“Spero che il Napoli e tutte le altre squadre che devono affrontare le inglesi possano schierare i propri giocatori. Il mondo del calcio vive in una bolla rispetto alla pandemia, quindi mi auguro che il governo inglese possa dare una proroga. Se l’Inghilterra rimarrà sulla sua posizione, mi piacerebbe che fosse la Uefa a prendere una decisione, magari quella di invertire il campo e di far giocare la gara a Napoli. La situazione sta diventando grottesca, stiamo vedendo delle barzellette, come quella tra Brasile e Argentina. Stanno mortificando la passione dei tifosi”.

“Iheanacho ha giocato in Premier dopo aver giocato con la Nigeria, quindi immagino che il problema sia stato superato”.