Verso Udinese-Napoli – Gotti: “Contento dei 3 punti, ecco cosa penso degli azzurri”

“Oggi sono chiaramente contento dei 3 punti, non è facile giocare contro lo Spezia e soprattutto portare a casa punti. Siamo stati bravi, ma si può fare anche di meglio. Abbiamo visto che il Napoli, così come Roma e Fiorentina sono squadre che stanno benissimo dal punto di vista tecnico e atletico. Non sarà facile affrontarle, ma siamo sul pezzo”.

Così Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di Udinese Tv ha commentato la vittoria contro lo Spezia e i prossimi impegni, in particolare quello con il Napoli.