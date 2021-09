SOCIAL – Mario Rui suona la carica dopo la Juventus

Dopo la vittoria di ieri del Napoli sulla Juventus per 2-1, grazie ai gol di Politano e Koulibaly che hanno risposto a Morata, diversi giocatori azzurri hanno esultato sui social per il trionfo e tra questi c’è Mario Rui. Difatti, il terzino sinistro, ha postato su Instagram la foto fatta a inizio partita con la squadra e ha scritto come didascalia: “Vittoria importantissima! Avanti così ragazzi +3”. Chiaro segnale che nonostante la vittoria di ieri con i bianconeri, la squadra tiene testa alla prossima e vuole confermare i risultati ottenuti fino ad ora. Di seguito il post Instagram dal profilo ufficiale del portoghese: