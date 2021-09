Ben tre gare in programma in questo pomeriggio di Serie A, dopo la pausa per le nazionali. Tre sfide molto combattute condite da pochi gol. La prima squadra a sbloccare il punteggio è il Cagliari contro il Genoa, su calcio di rigore con Joao Pedro. Un gol in extremis anche per il Torino con Sanabria contro la Salernitana. Pareggio a reti bianche nella sfida tra Spezia–Udinese.

Di seguito i parziali dopo il primo tempo:

Cagliari-Genoa 1-0

Spezia-Udinese 0-0

Torino-Salernitana 1-0