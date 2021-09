Si conclude il lunch match tra Sampdoria–Inter, match valido per la terza giornata di Serie A, con il punteggio di 2-2. La Sampdoria pareggia ad inizio ripresa con Augello e nega l’aggancio alla vetta ai nerazzurri. Secondo punto in tre giornate per gli uomini di D’Aversa, avanza a quota 7 l’Inter di Simone Inzaghi.