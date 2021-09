Nessuno come i granata, ma in negativo. La Salernitana sprofonda, ancora una volta per 4-0. Un trend negativo che come sottolinea l’account twitter di Opta football è destinato ad essere marchiato negli annali. Un inizio da dimenticare per Castori e i suoi, al momento al banco degli imputati.

“11 – La Salernitana ha subito 11 gol nelle prime tre partite di una stagione di Serie A: record negativo nell’era dei tre punti a vittoria. Impatto”.