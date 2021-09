Roma-Sassuolo, il risultato finale

Finisce 2-1 allo Stadio Olimpico tra Roma e Sassuolo. I giallorossi riescono a trovare il vantaggio nei minuti di recupero. Al gol di Cristante, su assist di Lorenzo Pellegrini, risponde al 57′ il centrocampista neroverde Djuricic. La squadra di Dionisi non è stata a guardare, ma dall’altra parte una splendida prestazione di Rui Patricio. La Roma è riuscita a trovare il gol del vantaggio al 91′ grazie a uno splendido tiro di El Shaarawy. Scamacca trova il pari ma il gol non è valido per fuorigioco. La sqaudra di Mourinho vince e, con questi 3 punti, aggancia Milan e Napoli.