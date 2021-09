Finisce 1-0 per i giallorossi il primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Mourinho si è riuscita a portare in vantaggio grazie al gol di Cristante, trovato da Lorenzo Pellegrini da un calcio da fermo. Per la squadra di Dionisi un gol annullato a Domenico Berardi per fuorigioco. Con questo risultato la Roma si porterebbe prima a pari punti con Milan e Napoli ma con la differenza reti a favore.