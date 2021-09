Moviola GDS Napoli-Juventus: Irrati bravo, ma mancano tre ammonizioni

Napoli-Juventus di ieri sera non sarà ricordata, fortunatamente, per episodi arbitrali. Come analizza La Gazzetta dello Sport nella sua moviola, infatti, l’arbitro ha preso le decisioni importanti in maniera giusta. Non era, infatti, da rigore il contatto tra Chiellini e Osimhen nel primo tempo. Gli unici errori dell’arbitro Irrati sono le mancate ammonizioni a tre calciatori della Juventus: Kulusevski per un intervento in ritardo su Anguissa, Rabiot per un braccio largo sulla faccia di Politano (neanche ravvisato il fallo) e la maglia di Politano trattenuta da Pellegrini.