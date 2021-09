Due capitani, una sola fascia, ma le emozioni sono le stesse. Come scrive anche ‘Il Mattino‘ quest’oggi: ‘È iniziato dunque a Napoli il consolato di Lorenzo e Kalidou’.

Forse è vero, ma noi tutti già da tempo ci eravamo accorti della loro forza, c’è voluto un po’ ma questo sodalizio quest’anno sembra ancora più forte. Proprio per loro, tormentati per tutta l’estate con il mercato sempre ad insidiare questa permanenza in azzurro, sempre più bella e ricca di emozioni ma anche di sorprese.