I quotidiani esaltano Koulibaly: “Leader indiscusso della piazza”

Serata da incorniciare per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese colpisce e affonda ancora una volta la Juventus di Massimiliano Allegri, regalando il primato, almeno per una notta, in solitaria ai partenopei. La Gazzetta dello Sport ha assegnato un 8 pieno al difensore: “Non sbaglia un pallone, ha chiuso gli spazi e dato una mano in avanti”. Stesso voto anche da parte de Il Corriere dello Sport: “Il gol del 2-1 lancia il Napoli verso un futuro da vivere come un sogno”. Dello stesso avviso anche TWM: “Il solito dominatore dell’area di rigore”.