GdS – Diverbio Spalletti-Allegri: la ricostruzione sulla lite

Al termine di Napoli-Juventus non sono mancate le polemiche tra Allegri e Spalletti, con il tecnico bianconero nervoso nei confronti del CT partenopeo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha ricostruito la lite tra i due allenatori.

Ecco quanto affermato: “Allegri e Spalletti si sono incrociati nella zona dedicata alle interviste per le tv, nei pressi della conferenza stampa. Il tecnico bianconero attacca Spalletti, reo di aver tentato di condizionare l’arbitro. Non tarda ad arrivare la reazione del tecnico di Certaldo, ad intervenire è anche Agnelli per cercare di rasserenare gli animi invitandoli alla calma”.